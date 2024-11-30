Наумов советует «Локомотиву» продать Тикнизяна в «Ланс»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на последние слухи об интересе к Наиру Тикнизяну со стороны «Ланса».

«Никому и никогда не хочется расставания с ведущими игроками. Но есть такие вещи, которые от клуба не зависят. «Локомотиву» надо продавать его в «Ланс», если Наир хочет играть в Европе. Тикнизян – хороший футболист, однако стабильностью отличается не всегда», - делится Наумов для «РБ Спорт».

Напомним, что защитник сборной Армении выступает за «Локо» с 2021 года. В текущем сезоне у него в активе уже 21 проведённый матч за столичный клуб в официальных турнирах.