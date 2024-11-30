Шалимов хотел бы видеть в РПЛ только 10 клубов

Известный тренер Игорь Шалимов считает, что количество команд в Российской премьер-лиге должно быть сокращено. По мнению Шалимова, если в топ-дивизионе будет только 10 команд, то матчи будут более интересными. Кроме того, экс-тренер «Краснодара» выступает за возвращение Кубка России к формату на вылет.

«На мой взгляд, надо обсуждать вариант Кубка в формате с вылетом после каждого матча, при этом видоизменить формат чемпионата – если в РПЛ будет 10 клубов, мы в каждом туре получим суперматчи, а Кубок станет Кубком, как мы его знали», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

В настоящий момент в Российской премьер-лиге выступают 16 клубов. При этом некоторые футбольные функционеры, в частности Шамиль Газизов, поддерживают расширение топ-дивизиона до 18 команд.