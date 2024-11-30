Одним из ключевых игроков московского «Локомотива» заинтересовался известный французский клуб из Лиги 1 – «Ланс».

Как отмечает «РБ Спорт», президент «Ланса» - армянский бизнесмен Жозеф Мари Угурлян. В прошлом сезоне он, по слухам, также хотел пригласить в клуб другого игрока сборной Армении из РПЛ – Эдуарда Сперцяна.

Наиру Тикнизяну 25 лет. Футболист в этом сезоне сыграл в составе «Локо» уже в 21 матче в рамках Российской премьер-лиги и Кубка России. В его активе набралось суммарно два забитых гола и три голевые передачи.

В «Локо» Тикнизян перебрался летом 2021 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.