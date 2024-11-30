Шалимов предположил, зачем Станкович разбил стекло на стадионе «Ростова»

Несколько дней назад «Спартак» проиграл «Ростову» на выезде в Кубке России. По ходу игры главный тренер московской команды Деян Станкович сильно нервничал. В какой-то момент серб даже разбил стекло на скамейке запасных ростовского стадиона. Известный тренер Игорь Шалимов предположил, с чем было связано такое поведение Станковича.

«На кого это рассчитано? На игроков, наверное – хотел показать, что для него это серьёзный матч, надо собраться. На руководство, на болельщиков. Очевидно, решались задачи подготовки к важнейшей игре в Краснодаре», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» проиграл «Ростову» по сумме двух встреч со счётом 1:3. Команда Деяна Станковича вылетела в нижнюю часть турнирной сетки Кубка России – в Путь регионов. Там первым соперником «красно-белых» весной станет «Акрон».