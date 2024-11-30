«Тихий ужас»: Силкин высказался о ситуации в «Крыльях Советов»

Известный тренер Сергей Силкин прокомментировал разговоры о возможном скором уходе Игоря Осинькина с должности рулевого «Крыльев Советов». По мнению Силкина, в Самаре сейчас происходит бардак.

«Происходящее в Самаре – тихий ужас, бардак какой-то. Пока непонятно, что затеял новый губернатор. Осинькина по-человечески очень жаль, тренер-то он классный. Скольких игроков воспитал, ставит современный футбол», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

По словам Силкина, уход Осинькина для «Крыльев Советов» будет потерей.

На текущий момент «Крылья Советов» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимают двенадцатое место. Ближайший матч самарская команда проведёт в воскресенье, 1 декабря, - против «Зенита» на выезде.