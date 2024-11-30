«Акрон» повёл в матче с «Оренбургом», забив на 60-й минуте

В Самаре забит первый гол 17-го тура Премьер-лиги. «Акрон» и «Оренбург» первыми вышли на поле в этом игровом дне и на протяжении часа не могли порадовать болельщиков голевыми ударами.

На 60-й минуте Максим Кузьмин справа сделал заброс в центр штрафной площади на Стефана Лончара, который головой точно направил мяч в левый верхний угол ворот.

На табло 1:0, при таком счете «Акрон» взмывает на чистое девятое место, противник - последний. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.