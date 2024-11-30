ЦСКА назвал состав на матч РПЛ с «Рубином»

В одном из субботних матчей Российской премьер-лиги ЦСКА будет принимать «Рубин». Главный тренер московской команды Марко Николич принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.

Стартовый свисток футболисты ЦСКА и «Рубина» услышат в 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Отметим, что ЦСКА сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.