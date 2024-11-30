Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов ответил на вопрос о работе по трансферам

30 Ноября 2024 • 14:58 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Факел
1 2.20 X 2.95 2 3.90
01.12 19:00

Шамиль Газизов, который в махачкалинском «Динамо» занимает пост генерального директора, дал комментарий по поводу работы клуба над трансферами.

«Любой клуб работает над трансферами. Ведём шорт-лист», - цитирует Газизова «РБ Спорт».

В то же время Газизов допускает, что динамовцы в зимнее трансферное окно продадут кого-то из игроков.

«Если будет достойное предложение, и если футболист захочет, то почему нет? Рабов нет, мы все занимаемся профессиональным спортом», - сказал Газизов.

В то же время гендиректор махачкалинского «Динамо» отметил, что на сегодняшний день у клуба не было официальных предложений.

На текущий момент «Динамо» из Махачкалы располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Шамиль Газизов трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

29 Ноября
00:43
Ставка и прогноз на матч Динамо Махачкала – Факел чемпионата России – 1 декабря 2024
25 Ноября
19:34
Долгов объяснил, при каком условии «Факел» останется в РПЛ
16:56
Колосков: «Тюкавин не похож на себя самого» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МАХАЧКАЛА ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» Гвардиола сделал заявление после провала в Лиге чемпионов ​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе Из-за кого «Спартак» проиграл в Ростове: вот три худших игрока матча, хотя можно было назвать и десять К 86-й минуте ПСВ уступал 0:2, но выиграл - такого в Лиге чемпионов ещё не было Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о Салахе и Мбаппе Модрич прокомментировал поражение «Реала» от «Ливерпуля»
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ
Спортивные новости
СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Тренер дал совет Мичкову: «В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами» «Адмирал» по буллитам переиграл дома СКА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
76 мин
Акрон Акрон
Оренбург Оренбург
1
0
2.16 3.75 2.90
Видео
30.11.24 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Рубин Рубин
1.67 3.75 5.20
Видео
30.11.24 в 19:00
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.49 4.40 5.80
Видео
01.12.24 в 14:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1.34 5.20 7.80
Видео
01.12.24 в 16:30
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
1.26 5.80 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Ноября
15:26 · Россия. Премьер-лига
«Тихий ужас»: Силкин высказался о ситуации в «Крыльях Советов»
15:25 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» повёл в матче с «Оренбургом», забив на 60-й минуте
15:19 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА назвал состав на матч РПЛ с «Рубином»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Газизов ответил на вопрос о работе по трансферам
14:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» завершил 2024 год победой над «Соколом»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Батраковым интересуются в Европе – Кузьмичёв
14:32 · Россия. Премьер-лига
Тарханов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Крылья Советов»
14:20 · Россия. Премьер-лига
УМВД России начало проверку после громкого заявления о судействе в футболе
14:12 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Мы столько ездим, то, что мы без дома, время проводим без семей, для футболистов есть определенные сложности»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Барко может стать для «Спартака» новым Промесом»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Слишкович: «Я жду от команды, что она повторит такое желание, как в матче с «Зенитом»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о возможном переходе Осинькина в «Химки»
13:27 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:23 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Осинькин хочет уйти из «Крыльев Советов»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Юран ответил на новость о возвращении в «Химки»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Осинькин может возглавить другую команду РПЛ
13:12 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» приняли решение по Осинькину
12:57 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - в основе «Акрона» на матч с «Оренбургом»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Глава «Зенита» Медведев высказался о матче с «Крыльями Советов»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Глава «Зенита» Медведев поддержал Дюкова
12:27 · Россия. Премьер-лига
Таранов не исключает отставку Осинькина из «Крыльев Советов»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «В матче «Краснодар» - «Спартак» будет огонь»
11:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» увеличил до 12 матчей безвыигрышную серию «Арсенала»
11:27 · Россия. Премьер-лига
28-летний российский судья совершил самоубийство
11:20 · Россия. Премьер-лига
Мор сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»
Все новости