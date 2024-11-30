Газизов ответил на вопрос о работе по трансферам

Шамиль Газизов, который в махачкалинском «Динамо» занимает пост генерального директора, дал комментарий по поводу работы клуба над трансферами.

«Любой клуб работает над трансферами. Ведём шорт-лист», - цитирует Газизова «РБ Спорт».

В то же время Газизов допускает, что динамовцы в зимнее трансферное окно продадут кого-то из игроков.

«Если будет достойное предложение, и если футболист захочет, то почему нет? Рабов нет, мы все занимаемся профессиональным спортом», - сказал Газизов.

В то же время гендиректор махачкалинского «Динамо» отметил, что на сегодняшний день у клуба не было официальных предложений.

На текущий момент «Динамо» из Махачкалы располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.