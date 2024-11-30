Батраковым интересуются в Европе – Кузьмичёв

Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался об интересе к футболисту.

«Не так давно на меня выходило одно европейское агентство, они собирали мнение по Батракову, к нему есть интерес из Европы. Но пока нам не о чем с ними общаться, какой-то конкретики нет», - цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Кузьмичёв отметил, что диалог с агентством возобновится летом. Сейчас Батраков сосредоточен на выступлениях за «Локомотив».

Алексей Батраков сейчас занимает второе место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги. На счету 19-летнего футболиста 10 забитых голов в чемпионате.