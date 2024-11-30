Тарханов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Крылья Советов»

Известный тренер Александр Тарханов дал комментарий о воскресном матче Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» будет принимать «Крылья Советов». Тарханов не допускает сценарий, при котором на «Газпром Арене» болельщики увидят сенсацию.

«У «Крыльев Советов» нет шансов набрать очки в матче с «Зенитом». С петербургской командой в гостях всегда сложно играть. Тем более сейчас, когда в самарском клубе такая ситуация», - цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Тарханов по смехом предположил, что кто-то специально запустил слух о возможной отставке Игоря Осинькина, чтобы футболисты «Крыльев Советов» расслабились.

Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» стартует 1 декабря в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.