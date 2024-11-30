УМВД России начало проверку после громкого заявления о судействе в футболе

Несколько дней назад губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал громкое заявление. По словам Федорищева, недавно он узнал от функционера «Крыльев Советов» о долге клуба в размере 36 миллионов рублей. Деньги должны были получить предполагаемые преступники, занимающиеся коррупцией в судейском корпусе.

Как сообщает телеграм-канал Baza, УМВД России по Самарской области после заявления Федорищева начало доследственную проверку. Представители правоохранительных органов уже пообщались с несколькими людьми, в том числе с представителями руководства «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» в воскресенье, 1 декабря, проведут гостевой матч Премьер-лиги против «Зенита».