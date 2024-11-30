Тедеев: «Мы столько ездим, то, что мы без дома, время проводим без семей, для футболистов есть определенные сложности»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».
- Сегодня в матче чемпионата в ворота возвращается Васютин. Почему именно такой выбор?
- Потому что Васютин играет, а не играет Волков. Тут понимаете, объективности ради надо смотреть на многие составляющие. Первая составляющая, которая очень важна, это пропущенные мячи. Их было достаточно много. Мы не говорим о том, что в них виноват вратарь, но все-таки психологическая основа для вратаря - это самый важный аспект в принципе для подготовки, как правило, вратаря. Васютин сейчас находится в нормальной форме, он восстановился полностью, он отыграл матч на Кубок, на мой взгляд, удачно, поэтому, наверное, он сегодня занял позицию. Но, безусловно, у нас два хороших вратаря. На каждого из них мы рассчитываем. Волков - это человек, который много сделал и делает для команды, для ее развития, поэтому к нему мы с большущим уважением относимся. Поэтому в том числе принято такое решение.
- У вас примерно такой же состав. Сегодня не сыграют Данилин и Витор. Отсутствие последнего - реакция на игру против «Рубина»?
- Не только реакция на игру с «Рубином». Еще до того были моменты, где у нас был в неплохой спортивной форме и хорошо подходил к игре Марат Бокоев, но он все время получал какие-то микроповреждения, все время что-то не складывалось. Поэтому, наверное, он здесь уступал в конкуренции. А сейчас когда он полностью здоров. В том числе Витор, если обратите внимание, очень много матчей сыграл без замен. В его возрасте, когда он только приехал из другой страны, в особенности другой ментально в том числе, он еще не настолько окреп, чтобы выдерживать такое большое количество матчей, это 100%. Поэтому ротация какая-то в этой ситуации просто необходима. Что касается нападающих, у нас их много фланговых. Если вы обратите внимание, то в самом начале чемпионата долго Данилин и Бакаев играли очень много и принесли очень много пользы для команды. В какой-то определенный момент, как это часто случается у довольно молодых игроков, случаются какие-то сбои в плане психологического и физического состояния. Сейчас, слава богу, они в порядке оба. Но такое принято решение.
- Команда тренируется в Москве, получается много приходится ездить, это Ярославль, сейчас Самара. Насколько сказывается это на физическом состоянии игроков?
- Не буду лукавить. Это сложно дается, особенно в конце года. Но ни в коем случае это не наша вина. Так сложились обстоятельства, скорее, может быть некая беда, с которой мы столкнулись. Почему? Потому что клуб молодой, сразу все взять и построить невозможно. Конечно, мы мечтаем, чтобы у команды был свой дом. Тогда очень много проблем тут же сразу решаются. К сожалению, на это нужно время. Мы уверены и убеждены в том, что и руководство делает максимально все от себя зависящее. И даже этот момент с Новогорском - это ведь большой шаг со стороны руководителей - дать такую возможность для подготовки. Возможности там в Новогорске очень широкие. Мы благодарны и руководству Новогорска, что нас туда пускают с удовольствием и предоставляют самые лучшие условия для подготовки. Но то, что мы столько ездим, то, что мы без дома, по сути дела, время проводим без семей, для футболистов есть определенные сложности.
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