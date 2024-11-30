Камоцци: «Барко может стать для «Спартака» новым Промесом»

Футбольный менеджер Франко Камоцци, который ранее являлся советником экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о хавбеке «красно-белых» Эсекьеле Барко.

«Барко - топ-игрок, он мне нравится. На поле он делает разницу. Он сможет стать для «Спартака» новым Промесом. Отличный трансфер», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне аргентинский полузащитник провел 20 поединков за «народную команду». На счету аргентинца семь забитых мячей и шесть голевых передач.

Трудовое соглашение между Барко и «Спартаком» рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.