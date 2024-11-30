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Слишкович: «Я жду от команды, что она повторит такое желание, как в матче с «Зенитом»

30 Ноября 2024 • 13:57 Комментировать
Акрон
0:0
Оренбург
1 2.50 X 3.80 2 2.65
1-й тайм

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Почему сегодня не сыграет Караташ?

- Просто вчера случилась маленькая травма, один удар, но он еще ощущает последствия. Я не могу позволить никакого риска и потери игрока в первом тайме. Мое мнение: должны начинать игру те, кто на 100% готов. Потом увидим. Если будет возможность для Караташа там во втором тайме, все зависит от того, как пойдет игра. Может быть, используем его, а, может быть, и нет.

- Сегодня из-за дисквалификации пропускают матч сразу два игрока основного состава. Как это может сказаться на команде?

- У нас любой игрок очень важный. Особенно и Коваленко, и Прохин. К сожалению, их нет. Но мы знали, что их не будет, мы готовились без этих двух футболистов. Уверен, что ребята, которые сегодня выйдут на поле, свою задачу выполнят.

- «Оренбург» очень давно не побеждает в чемпионате, плюс четыре поражения подряд в последних турах. Но последняя игра против «Зенита» внушает положительные эмоции. Чего ждете от сегодняшней игры?

- Повторить такое отношение к игре, потому что ты можешь готовить игру идеально тактически и физически, и ментально, но если игрок не готов показать желание, какое было в последнем матче с «Зенитом», тогда ничего не получится. Я жду от команды, что она повторит такое желание, скажем так, такую битву, которую они дали в меньшинстве, играя фактически 60 минут. Я уверен, что если это повторится, для нас не будет проблем не только в этом матче, а в целом не будет проблем.

- Какие-то отдельные слова будете говорить, чтобы настрой такой остался?

- Нет, мы уже поговорили, они знают, что им делать, знают план игры, как договорились. Надо попробовать это сделать в матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Владимир Слишкович

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