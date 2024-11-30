Тарханов высказался о возможном переходе Осинькина в «Химки»

Известный тренер Александр Тарханов дал комментарий по поводу возможного перехода Игоря Осинькина в «Химки». Ранее появлялась информация о том, что тренер «Крыльев Советов» уже ведёт переговоры с подмосковным клубом.

«Сложно сказать, получится ли у Осинькина в «Химках». В подмосковном клубе тоже непонятная ситуация. В таких командах очень сложно работать. Какой бы ты хороший тренер ни был, нужны игроки высокого уровня», - цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Тарханов отметил, что в «Крылья Советов» с Осинькиным переходили его люди из «Чертаново», и коллектив уже был сплочённым, а игра – отлаженной. По словам Тарханова, когда состав начал меняться, стали проявляться проблемы.

«Крылья Советов» сейчас располагаются на двенадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата России.