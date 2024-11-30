Стало известно, почему Осинькин хочет уйти из «Крыльев Советов»

В субботу в российском футбольном обществе активно обсуждается возможность ухода Игорь Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», Осинькин заявил руководителям самарского клуба о желании уйти после слов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Ранее Федорищев заявил, что «100 миллионов рублей за то, чтобы уволить человека, который стал непрофессионалом – это слишком много».

Федорищев не говорил об Осинькине прямо, хотя сложилось именно такое ощущение. В трудовом соглашении специалиста с «крылышками» прописаны отступные в 100 миллионов – их должен выплатить инициатор расставания.

Источник отмечает, что «Крылья Советов» уговаривают Игоря Осинькина продолжить работу. Команда сейчас занимает 12-е место в таблице Премьер-лиги.