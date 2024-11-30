Юран ответил на новость о возвращении в «Химки»

Известный футбольный специалист Сергей Юран в разговоре с журналистами прокомментировал информацию о потенциальном возвращении на пост главного тренера подмосковных «Химок».

«Я пока ничего не хочу комментировать», - передает слова наставника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 55-летний специалист ранее уже трижды тренировал подмосковную команду. Последним местом работы Юрана был «Пари НН».

В настоящий момент пост главного тренера «Химок» занимает Франк Артига. Под руководством испанского специалиста подмосковная команда с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.