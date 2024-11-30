Осинькин может возглавить другую команду РПЛ

Тренер Игорь Осинькин может сменить место работы в обозримом будущем. Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», после ухода из «Крыльев Советов» Осинькин может возглавить «Химки». Стороны уже ведут переговоры на этот счёт.

При этом ранее в «Крыльях Советов» сообщили о том, что не собираются увольнять Осинькина. Команда сейчас занимает двенадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги и готовится к гостевому матчу против «Зенита», который пройдёт в первый день зимы.

Отметим, что в октябре слухи уже связывали Осинькина с уходом из «Крыльев Советов». Тогда в дело вмешался губернатор Самарской области, и перестановки у руля «крылышек» не произошло.