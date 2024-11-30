«Крылья Советов» приняли решение по Осинькину

Стала известна позиция руководства самарских «Крыльев Советов» по наставнику команды Игорю Осинькину.

Как информирует «Спорт-Экспресс», боссы клуба не собираются отправлять в отставку специалиста.

«Все хорошо, Осинькин продолжает работать и готовит команду к предстоящим матчам. Увольнять его никто не собирается», - рассказал источник.

После 16 туров чемпионата России самарская команда набрала 15 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Осинькина на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Матч пройдет 1 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.