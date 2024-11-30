«Зенит» сыграет против Карпина - пары 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

Состоялась жеребьёвка полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Петербургский «Зенит», лидирующий в Премьер-лиге, получил в соперники «Ростов». Во втором противостоянии 1/2 финала встретятся две московские команды – ЦСКА и «Динамо».

Отметим, что на этом этапе соперники проведут по два поединка, по итогам которых определятся участники финала Пути РПЛ. Матчи пройдут в марте 2025 года.

Ранее также определились пары второго этапа четвертьфинала пути регионов. Московский «Спартак» встретится с тольяттинским «Акроном», а «Краснодару» предстоит встреча с «Ахматом».

«Спартак» и «Краснодар» узнали соперников в Кубке России