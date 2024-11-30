Дзюба - в основе «Акрона» на матч с «Оренбургом»

В матче 17-го тура чемпионата России тольяттинский «Акрон» встретится с «Оренбургом». Тренерские штабы представили стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Дзюба, Беншимол.

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Сидоров, Касимов, Перес, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Матч «Акрона» и «Оренбурга» начнется в 14:00 по московскому времени. В преддверии поединка тольяттинская команда с 16 очками занимает десятое место в турнирной таблице, а гости находятся на последней строчке.