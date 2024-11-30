Глава «Зенита» Медведев высказался о матче с «Крыльями Советов»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем поединке против самарских «Крыльев Советов» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Надеюсь, что «Зенит» и «Крылья Советов» покажут хороший футбол в предстоящем матче», - передает слова руководителя Metaratings.ru.

Матч «Зенита» и «Крыльев Советов» состоится в воскресенье, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

По итогам 16 туров чемпионата России петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице, а самарская команда идет на 12-й позиции.