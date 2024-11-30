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Глава «Зенита» Медведев поддержал Дюкова

30 Ноября 2024 • 12:33 Комментировать

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», прокомментировал выдвижение кандидатуры Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза.

«Не вижу ни одной причины, чтобы не поддержать выдвижение Александра Дюкова на выборы президента РФС», - передает слова Медведева Metaratings.ru.

Напомним, что выборы президента Российского футбольного союза пройдут в начале февраля следующего года. Дюков занимает этот пост с 2019 года.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место. После 16 проведенных туров «сине-бело-голубые» набрали 39 баллов.

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