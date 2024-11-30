Таранов не исключает отставку Осинькина из «Крыльев Советов»

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера команды.
«Не сказал бы, что мало верится в отставку Осинькина. В связи с перестановками и переменами в клубе вполне возможно, что его уход - это правда. Дыма без огня не бывает», - передает слова Таранова «Чемпионат».
После 16 туров чемпионата России самарская команда набрала 15 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги «Крылья Советов» на выезде сыграют с петербургским «Зенитом». Поединок пройдет в воскресенье, 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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