Нигматуллин: «В матче «Краснодар» - «Спартак» будет огонь»

Известный в прошлом российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящем поединке московского «Спартака» и «Краснодара» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Краснодар» - «Спартак» - матч тура. Уверен, что в предстоящем матче будет огонь и победить может любая команда. Оба клуба друг друга опасаются, но играют в атакующий футбол», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

Матч «Краснодара» и «Спартака» состоится в воскресенье, 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

По итогам 16 туров чемпионата России «быки» занимают второе место в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся на четвертой строчке.