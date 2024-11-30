28-летний российский судья совершил самоубийство

28-летний футбольный арбитр Эмир Привалов ушел жизни.

Как информирует телеканал «Матч ТВ», причиной смерти судьи стало самоубийство. Привалов часто конфликтовал со своей супругой, что, вероятно, подтолкнуло его наложить на себя руки.

На эту трагедию отреагировал футбольный клуб «Текстильщик», опубликовав заявление в соцсетях.

«Текстильщик» выражает соболезнования всем близким, родным, друзьям и коллегам Эмира. Это большая потеря не только для судейского корпуса, но и для всего футбольного сообщества», - говорится в публикации клуба.

Привалов работал на матчах Кубка России и второго дивизиона.