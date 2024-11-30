Мор сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о центральном матче 17-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «красно-белыми».

«Вижу предпосылки для того, чтобы «Спартак» как минимум не проиграл. Они нащупывают свою игру, а «Краснодар» давно играет довольно стабильно, особенно дома», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок пройдет завтра, 1 декабря, на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии матча «Краснодар» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся на четвертой позиции, имея в своем активе 31 балл.