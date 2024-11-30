Сутормин назвал россиянина из РПЛ, который может уехать в Европу

Хавбек «Ростова» Алексей Сутормин поделился мыслями насчет того, кто из российских футболистов мог бы продолжить карьеру в Европе.

«Думаю, что Баринов. Опять же, тяжело судить, всё зависит от предложения, от конкретной команды. Смотря куда. Много кто готов, весь вопрос в том, какой клуб», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Баринов провел 15 поединков, в которых сделал две голевые передачи и получил пять желтых карточек. Трудовое соглашение 28-летнего полузащитника с «железнодорожниками» рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость Дмитрия оценивается в восемь миллионов евро.