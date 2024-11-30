Круговой назвал условие чемпионства ЦСКА

Защитник столичного ЦСКА Данил Круговой поделился мыслями относительно перспектив своей команды в борьбе за чемпионский титул.

«Любая команда может стать чемпионом России. При каких обстоятельствах? Если будем выполнять от и до установки тренерского штаба и сохранять концентрацию в каждом матче», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

По итогам 16 туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 27 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Марко Николича отстают от лидирующего «Зенита» на 12 очков.

В ближайшем матче чемпионата России «армейцы» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» примут казанский «Рубин». Игра пройдет 30 ноября и начнется в 16:30 мск.