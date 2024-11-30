Московский «Спартак» подыскивает нового спортивного директора после отставки португальца Томаша Амарала.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», вакантную должность может занять функционер Иван Манце. Это произойдет в том случае, если «красно-белым» не удастся договориться с другими кандидатами.

После 16 туров чемпионата России «народная команда» набрала 31 очко. Подопечные Деяна Станковича располагаются на четвертой строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов. В следующем поединке Премьер-лиги «Спартак» на выезде встретится с «Краснодаром». Матч пройдет в воскресенье, 1 декабря, начало запланировано в 19:30 мск.