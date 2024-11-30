Полузащитник Эсекьель Барко, выступающий в чемпионате России за московский «Спартак», может продолжить карьеру в другой лиге.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в услугах аргентинского хавбека проявляют иностранные клубы.

Напомним, что 25-летний хавбек перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 14 миллионов евро. Контракт между сторонами истекает в конце июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Барко провел 15 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.