Бубнов предсказал результат матча «Ростов» - «Пари НН»

В поединке 16-го тура чемпионата России «Ростов» у себя дома сыграет против «Пари НН». Ожиданиями от этой встречи поделился бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов.

«2:0. Ростовчане сейчас в хорошем настроении после победы над «Спартаком» в кубковом матче. Команда Карпина будет явным фаворитом, она гораздо лучше действует в нападении», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону в субботу, 30 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии поединка команды находятся на соседних местах в таблице – «Ростов» идет на восьмой строчке, а «Пари НН» располагается на девятой позиции.