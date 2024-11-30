Газизов не исключает уход Волка из «Динамо»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов дал комментарий касательно возможного ухода из клуба вратаря Давида Волка.

«Все возможно. Игрок прогрессирует, много работает с тренерским штабом. Это дает основание многим клубам смотреть за ним. Официальных предложений ни по одному игроку пока нет», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 23-летний голкипер провел 16 поединков. Волк пропустил 14 мячей, а в шести встречах сохранил свои владения в неприкосновенности.

По итогам 16 туров РПЛ «Динамо» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.