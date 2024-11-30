Юран может возглавить клуб РПЛ

Известный российский специалист Сергей Юран может вернуться в подмосковные «Химки». В настоящий момент пост главного тренера команды занимает испанец Франк Артига.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, боссы «Химок» недовольны выступлением команды в нынешнем сезоне и планируют сменить рулевого. Стоит отметить, что Юран ранее уже трижды тренировал подмосковную команду. Его последним местом работы был другой российский клуб – «Пари НН».

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 13 баллов и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.