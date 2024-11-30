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Масалитин назвал фаворита матча «Краснодар» - «Спартак»

30 Ноября 2024 • 09:12 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем поединке между «красно-белыми» и «Краснодаром» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Краснодар» является фаворитом, когда играет на своем поле. «Спартак» приучил нас к том, что команда является непредсказуемой. Красно-белые могут провести хорошую игру, а потом проиграть», - передает «Газета.Ru» слова эксперта.

Матч «Краснодара» и «Спартака» состоится на стадионе в Краснодаре завтра, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии поединка «быки» занимают второе место в таблице, а гости располагаются на четвертой строчке.

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Спартак Москва Краснодар Валерий Масалитин ещё теги
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