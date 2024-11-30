Бубнов назвал точный счёт матча ЦСКА - «Рубин»

Московский ЦСКА померяется силами с казанским «Рубином» в поединке 17-го тура чемпионата России. Свое мнение по этому противостоянию высказал футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. Команды встречались в матче на Кубок, и «армейцы» крупно победили, но в чемпионате будет другая игра. Казанцы должны дать бой, но преимущество отдам хозяевам», - цитирует Бубнова Sportbox.

ЦСКА примет «Рубин» на домашнем стадионе сегодня, 30 ноября. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. После 16 туров чемпионата России «армейцы» набрали 27 баллов и занимают шестое место в таблице, а казанский клуб с 22 очками идет на седьмой строчке.