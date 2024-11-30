Бубнов дал прогноз на матч «Акрон» - «Оренбург»

В рамках 17-го тура чемпионата России тольяттинский «Акрон» на своем поле примет «Оренбург». Прогнозом на эту встречу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:1. «Оренбург» неплохо выглядел в игре с «Зенитом». Гости набирают обороты, «Акрон» не превосходит их по качеству игры. Оба соперника могут забить. Поставлю на результативную ничью», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Акрона» против «Оренбурга» состоится сегодня, 30 ноября, на стадионе в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают десятое место в таблице, а гости располагаются на последней позиции.