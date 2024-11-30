Александр Мостовой: «Не удивлюсь, если «Химки» отберут очки у «Локомотива»

В российском чемпионате наступила пора очередного, семнадцатого тура РПЛ. Московский «Локомотив», потерпевший крупное поражение в предыдущем туре от московского «Спартака», теперь сыграет с «Химками». Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой дал понять, что не удивится, если «Химки» отберут очки у «Локомотива».

- Надо вспомнить, что вчера «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» на Кубок. «Химки» уже в этом сезоне обыгрывали «Локомотив». Небольшим фаворитом является «Локомотив», но для меня не будет неожиданностью, если «Локомотив» не одержит победу, - цитирует слова Мостового Газета.Ru.

Команды выяснят отношения в воскресенье, 1 декабря.