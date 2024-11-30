Мостовой отдал лёгкое предпочтение Краснодару

В российском футболе наступает пара 17-го тура РПЛ, московскому «Спартаку» предстоит сыграть на выезде с «Краснодаром». Экс-полузащитник московского клуба Александр Мостовой считает, что у «Краснодара» слегка больше шансов на победу за счёт своего поля. Он поделился своим мнением:

- Я считаю, шансы 55 на 45 в пользу «Краснодара» за счет того, что они будут играть на своем поле, - цитирует слова экс-футболиста Газета.Ru.

Напомним, что Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. Сейчас московский клуб идёт четвёртым в турнирной таблице, в то время как «Краснодар» занимает вторую строчку.