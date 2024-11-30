​Гладилин: «В матче «Химок» и «Локомотива» нет фаворита»

В российском чемпионате наступила пора очередного, семнадцатого тура РПЛ. Московский «Локомотив», потерпевший крупное поражение в предыдущем туре от московского «Спартака», теперь сыграет с «Химками», и специалисты совсем не считают «железнодорожников» фаворитом предстоящего матча. Так, бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался в пользу «Химок»:

- «Химки» реально могут взять очки, у них опытная команда, много ключевых игроков, которые имеют хороший опыт, выступая за хорошие клубы. В этом матче нет фаворита, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Команды выяснят отношения в воскресенье, 1 декабря.