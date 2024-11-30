​Гладилин считает «Спартак» фаворитом в игре с «Краснодаром»

В российском чемпионате подошла пора матчей семнадцатого тура Премьер-лиги, центральным поединком считается матч между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Речь идет о встрече двух команд первой четвёрки в турнирной таблице. «Спартак» находится на подъёме, в предыдущем туре команда обыграла «Локомотив» с крупным счётом. Поэтому бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин считает красно-белых фаворитом матча:

- Я считаю, что «Спартак» может обыграть «Краснодар». Сейчас «Краснодар» не в лучших кондициях, а красно-белые крупно обыграли «Локомотив». «Спартак» даже на выезде будет являться фаворитом, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.