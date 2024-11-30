​Билялетдинов: «В матче «Спартака» и «Краснодара» нет фаворита»

В российском футболе наступает пора семнадцатого тура, московскому «Локомотиву» предстоит сыграть с «Химками». В предыдущем туре «железнодорожники» уступили московскому «Спартаку» с крупным счётом, а потому известный российский специалист Ринат Билялетдинов не готов назвать команду Михаила Галактионова очевидным фаворитом матча. Он поделился своим мнением:

- Находится ли «Локомотив» не в своей тарелке после разгромного поражения от «Спартака»? Да. Я бы даже сказал, что «Химки» являются фаворитом матча с «Локомотивом», учитывая то состояние «Локомотива», которое может быть в команде, - цитирует слова Билялетдинова Газета.Ru.