​Билялетдинов: «В матче «Спартака» и «Краснодара» нет фаворита»

В российском футболе наступает пора семнадцатого тура, одним из важных поединков в этом туре будет матч между двумя командами, которые входят в четвёрку лучших турнирной таблицы. Речь идёт о «Краснодаре» и «Спартаке». Известный российский специалист Ринат Билялетдинов высказался по поводу этого матча. Он считает, что в этом поединке нет явного фаворита:

- В равной степени фаворитом можно назвать и «Краснодар», и «Спартак». Красно-белые обыграли «Локомотив» со счетом 5:2, но уступили «Ростову» в Кубке. У «Краснодара» есть проблемы. Они упустили победу в матче с «Химками», - цитирует слова Билялетдинова Газета.Ru.