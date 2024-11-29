​Пономарёв: «Рубин» даст настоящий бой ЦСКА»

В российском футболе стартуют матчи семнадцатого тура РПЛ, казанскому «Рубину» предстоит сыграть со своим недавним соперником по Фонбет Кубку России - ЦСКА. Бывший ветеран московского клуба и советской сборной, Владимир Пономарёв, ожидает, что казанцы окажут гораздо более упорное сопротивление, чем в недавнем кубковым матче:

- Я думаю, что «Рубин» сделал соотвествующие выводы после поражения в Кубке России, потому что команда играла безобразно. Рашидов все прекрасно понимает. Здесь же будет упорная борьба, - цитирует слова Пономарёва betonmobile.ru.

Напомним, что команды сыграют между собой уже в субботу, 30 ноября.