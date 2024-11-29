​Бузникин: «»Да нормально Сафонов сыграл, хотя и ошибся»

Во вторник российский голкипер Матвей Сафонов дебютировал за свой клуб «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов, его команда, однако, проиграла в Мюнхене местной «Баварии» со счётом 0:1. Тем не менее, Максим Бузникин, который работает руководителем селекционной службы в «Краснодаре», бывшем клубе Сафонова, считает, что с Матвей хорошо провёл матч, но признал также и его ошибку в эпизоде с голом:

- Матч против «Баварии»? Да нормальный, хороший матч был, но ошибка эта! Получается, что для россиян сейчас открыта Европа, учитывая переход и успехи Сафонова в «ПСЖ»? Да, - цитирует слова Бузникина «ВсеПроСпорт».