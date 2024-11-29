​Радченко прокомментировал успех Нино

Бывшего игрока питерского «Зенита» и сборной России, участника чемпионата мира 1994 года, Дмитрия Радченко, попросили прокомментировать информацию о том, что оборонец «Зенита» Нино был включен в число претендентов на попадание в символическую сборную ФИФА. Радченко считает что это не столько заслуга самого футболиста сколько его клуба.

- Громкая новость? Ну, я думаю, конечно, это громкая новость, и прежде всего, заслуга клуба «Зенит», потому что именно играя здесь, он попал в этот список. Это успех, футболисты РПЛ, получается, все-таки на виду, - цитирует слова Радченко «ВсеПроСпорт».

Напомним, что в российском чемпионате в предстоящие выходные пройдут матчи семнадцатого тура.