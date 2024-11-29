​Депутат Госдумы: «У Федорищева, видимо, есть конкретная информация»

В российском футболе назревает лёгкая паника после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Тот пообещал, что в понедельник намерен обратиться в правоохранительные органы с вопросами по поводу деятельности футбольных агентов. Намерения Федорищева прокомментировал депутат государственной думы Дмитрий Свищёв. Он считает, что поднятый шум остановить так просто уже не получится.

- Если губернатор заявил, что понесет материалы в правоохранительные органы, значит, они у него есть. Информация уже вылетела из клетки, просто остановить это все невозможно. Если нарушения действительно есть, надо навести порядок, - цитирует слова депутата «ВсеПроСпорт».