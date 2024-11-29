​Алексей Сафонов: «Ни разу ко мне никаких претензий не было»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал несколько заявлений, которые посеяли лёгкую панику в среде российских футбольных агентов. Так, один из них, Алексей Сафонов, прокомментировал слова Федорищева. Речь идёт об обещании губернатора обратиться в правоохранительные органы с вопросами по работе российских футбольных агентов.:

- «Борьба» с агентами у нас ведется уже давно. За свою деятельность я не беспокоюсь. С 1999 года в агентском бизнесе, исправно плачу налоги, ни разу ко мне никаких претензий не было. Что касается Федорищева, пусть предоставят аргументы, ради бога, - цитирует слова Сафонова «ВсеПроСпорт».

Напомним, что в российском чемпионате начинается семнадцатый тур.