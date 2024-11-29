​Масалитин: «Химки» могут огорчить «Локомотив»

В российском футболе стартует семнадцатый тур чемпионата, московский «Локомотив» сыграет с «Химками», которые звёзд с неба в нынешнем сезоне не хватают. Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин уверен, что «Химки» сделают всё возможное, чтобы отобрать у «Локомотива» очки. По словам Масалитина, к таким действиям «Химки» обязывает незавидное турнирное положение.

- «Химкам» отступать некуда. Думаю, «Химки» могут рассчитывать на то, что они могут отобрать очки из «Локомотива», - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Напомним, что встреча состоится в первый день декабря, то есть в воскресенье.