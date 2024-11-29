​Масалитин: «Краснодар» - очевидный фаворит»

В российском футболе начинается семнадцатый тур чемпионата, его центральным матчем по праву считается встреча двух команд из первой четверки - «Краснодар» примет дома московский «Спартак». Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин скептически относится к шансам команды Деяна Станковича, он считает, что именно «Краснодар» будет фаворитом предстоящей игры.

- На сегодняшний день можно сказать, что «Краснодар» является фаворитом, когда играет на своем поле. «Спартак» приучил нас к том, что команда является непредсказуемой, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Напомним, что встреча состоится в первый день декабря, то есть в воскресенье.